Российскую армию признали самой сильной в Европе

Россия возглавила список из 25 самых сильных европейских армий. Рейтинг составило издание Business Insider.

Издание отмечает, что в российской армии насчитывается более 3,5 млн военнослужащих, больше 20 тысяч танков, около 4 тысяч самолетов, а военный бюджет России составляет 47 млрд долларов.

Вторую строчку рейтинга занимает Франция, которая тратит на оборону порядка 40 млрд долларов в год. Численность французской армии составляет около 290 тысяч солдат. На вооружении у французов находятся 406 танков и 1,2 тысячи самолетов.

Замыкает тройку лидеров британская армия, которая насчитывает 279 тысяч военных, 832 самолета и 227 танков. Ежегодный военный бюджет Соединенного Королевства составляет 50 млрд долларов.

Добавим, что украинская армия в этом списке оказалась на 10-м месте. Власти страны тратят на оборону порядка 4,8 млрд долларов в год, чтобы содержать 1,1 млн военных, 2,2 тысячи танков и 240 самолетов.