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Российского тяжелоатлета дисквалифицировали за допинг

26 Октября 2018 в 09:01
Российского тяжелоатлета дисквалифицировали за допинг
Российского тяжелоатлета Виктора Харченко дисквалифицировали на 2 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Газета.ру пишет, что Международная федерация тяжелой атлетики отстранила россиянина от участия в соревнованиях, начиная с 12 мая 2017 года по 12 мая 2019 года. Проба Харченко дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон, который относится к анаболическим веществам.

Напомним, Харченко является бронзовым призером чемпионата России-2016 в весовой категории до 85 кг.

Ранее в эфире НСН председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, что российский бобслеист Алексей Воеводы, признанный CAS виновным в манипуляциях с допинг-пробами с мочой во время Олимпиады в Сочи, будет обжаловать решение.

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