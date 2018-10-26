Российского тяжелоатлета дисквалифицировали за допинг

Газета.ру пишет, что Международная федерация тяжелой атлетики отстранила россиянина от участия в соревнованиях, начиная с 12 мая 2017 года по 12 мая 2019 года. Проба Харченко дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон, который относится к анаболическим веществам.
Напомним, Харченко является бронзовым призером чемпионата России-2016 в весовой категории до 85 кг.
Ранее в эфире НСН председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, что российский бобслеист Алексей Воеводы, признанный CAS виновным в манипуляциях с допинг-пробами с мочой во время Олимпиады в Сочи, будет обжаловать решение.