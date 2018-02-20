Российское вмешательство в США сравнили с нападением на Перл-Харбор

Американское издание The Intercept написало, что российское вмешательство во внутренние дела США можно сравнить с двумя из самых тяжких катастроф в истории Америки.«После обвинений, выдвинутых 13 россиянам и компаниям в том, что они якобы создавали фейковые аккаунты в социальных сетях и спонсировали политические мероприятия с целью сеять раздор в США, в политическом и медийном классе появилось что-то вроде консенсуса (с некоторыми явными исключениями), что эти действия не только составляют "акт войны" против США, но и такой, который можно сравнить с нападением на Перл-Харбор и Террористическими актами 11 сентября 2001 года», - пишет издание.ранееThe Intercept отмечает, что ранее Джон Маккейн уже называл российское вмешательство в 2016 году «актом войны».