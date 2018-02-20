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Российское вмешательство в США сравнили с нападением на Перл-Харбор

20 Февраля 2018 в 07:15
Американское издание The Intercept написало, что российское вмешательство во внутренние дела США можно сравнить с двумя из самых тяжких катастроф в истории Америки.

«После обвинений, выдвинутых 13 россиянам и компаниям в том, что они якобы создавали фейковые аккаунты в социальных сетях и спонсировали политические мероприятия с целью сеять раздор в США, в политическом и медийном классе появилось что-то вроде консенсуса (с некоторыми явными исключениями), что эти действия не только составляют "акт войны" против США, но и такой, который можно сравнить с нападением на Перл-Харбор и Террористическими актами 11 сентября 2001 года», - пишет издание.ранее 

The Intercept отмечает, что ранее Джон Маккейн уже называл российское вмешательство в 2016 году «актом войны».

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