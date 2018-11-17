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Российское посольство ответило на статью о пропаганде в мультфильме «Маша и Медведь»

17 Ноября 2018 в 23:13
Российское посольство ответило на статью о пропаганде в мультфильме «Маша и Медведь»

Посольство России в Лондоне отреагировало на статью издания Times о кремлёвской пропаганде в мультфильме «Маша и Медведь».

Напомним, ранее в статье Times критики заявили, что в мультсериале есть пропаганда, а сам он является элементом «мягкой силы». По словам профессора Букингемского университета Энтони Глиса, напористость и решительность героини мультфильма Маши является отражением поведения «по-путински».

В российском посольстве в ответ на это предложили Великобритании несколько вариантов «спасения» от российского мультфильма.

«Важная проблема была поднята @thetimes сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Открыть специальный анти-мультипликационный центр где-нибудь в Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Создатели мультфильма, компания «Анимаккорд» также отреагировала на британскую статью. По их словам, на это можно реагировать только с иронией.

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