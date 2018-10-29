Понедельник
29 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Российское движение школьников отмечает трехлетие

29 Октября 2018 в 15:11
Российское движение школьников отмечает трехлетие

Российское движение школьников (РДШ) отмечает 29 октября свое трехлетие более 100 мероприятий по всей стране. Активисты примут участие в слетах, торжественных линейках, тематических играх, массовых флешмобах и онлайн-конкурсах с призами, а также проведут мастер-классы для школьников для ознакомления с деятельностью движения. Об этом сообщила пресс-секретарь проекта Марина Решетникова, передает regnum.ru.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева проводит в Москве открытую встречу, посвященную развитию кружковых движений и цифрового будущего в системе образования.

В Краснодарском крае пройдет тематическая профориентационная смена «В Парке будущего» с участием Героя РФ, летчика-космонавта, председателя РДШ Сергея Рязанского. Он пообщается со школьниками на тему выбора будущей профессии, а также возможности для самореализации.

РДШ — общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года по указу президента РФ. Движение объединяет и координирует деятельность образовательных учреждений, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.