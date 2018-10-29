Российское движение школьников отмечает трехлетие

Российское движение школьников (РДШ) отмечает 29 октября свое трехлетие более 100 мероприятий по всей стране. Активисты примут участие в слетах, торжественных линейках, тематических играх, массовых флешмобах и онлайн-конкурсах с призами, а также проведут мастер-классы для школьников для ознакомления с деятельностью движения. Об этом сообщила пресс-секретарь проекта Марина Решетникова, передает regnum.ru.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева проводит в Москве открытую встречу, посвященную развитию кружковых движений и цифрового будущего в системе образования.

В Краснодарском крае пройдет тематическая профориентационная смена «В Парке будущего» с участием Героя РФ, летчика-космонавта, председателя РДШ Сергея Рязанского. Он пообщается со школьниками на тему выбора будущей профессии, а также возможности для самореализации.

РДШ — общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года по указу президента РФ. Движение объединяет и координирует деятельность образовательных учреждений, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.