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Российский журналист показал фото уничтоженного Израилем «Панциря»

13 Мая 2018 в 12:46
Российский журналист показал фото уничтоженного Израилем «Панциря»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», уничтоженный в Сирии израильской ракетой, был не в боевом положении, потому что «расстрелял боекомплект и ждал перезарядки». Об этом сообщил в своем Twitter журналист Александр Коц, который выложил фото машины.

«Все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята. То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки», - написал журналист.


10 мая израильские военные опубликовали видеозапись уничтожения российского ЗРПК в Сирии. В Тель-Авиве заявили, что «Панцирь-С» был уничтожен «ударом возмездия» после обострения ситуации на Голанских высотах, пишет Газета.ру

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя эту ситуацию НСН, заявил, что «Панцирь-С» был уничтожен в «походном положении» - машина не была развернута и аппаратура не была включена.

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