Российский журналист показал фото уничтоженного Израилем «Панциря»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», уничтоженный в Сирии израильской ракетой, был не в боевом положении, потому что «расстрелял боекомплект и ждал перезарядки». Об этом сообщил в своем Twitter журналист Александр Коц, который выложил фото машины.

«Все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята. То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки», - написал журналист.





Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар - не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.

10 мая израильские военные опубликовали видеозапись уничтожения российского ЗРПК в Сирии. В Тель-Авиве заявили, что «Панцирь-С» был уничтожен «ударом возмездия» после обострения ситуации на Голанских высотах, пишет Газета.ру

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, комментируя эту ситуацию НСН, заявил, что «Панцирь-С» был уничтожен в «походном положении» - машина не была развернута и аппаратура не была включена.