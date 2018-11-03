Российский Ту-142 попугал «Маунт Уитни» в Норвежском море

Дальний противолодочный самолет ВМФ РФ Ту-142МК пролетел на низкой высоте над флагманом 6-го флота ВМС США, штабного корабля «Маунт Уитни» в Норвежском море. Об этом говорится в официальном Twitter учений НАТО «Единый трезубец 2018» в Норвегии.

По имеющейся информации, Ту-142 «Александр Можайский» в пятницу, 2 ноября, совершал полет над акваторией Норвежского моря и пролетел на низкой высоте над штабным кораблем американцев, с которого осуществлялось руководство учениями НАТО.

Для сопровождения российского самолета в воздух были подняты два истребителя британских Королевских ВВС «Торнадо», которые вылетели с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии. Вслед за ними с базы «Брайз Нортон» в Англии вылетел самолет-заправщик «Вояджер».

Вслед за Британией по тревоге также были подняты два истребителя французских ВВС и самолет-заправщик.

Самолет Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95. Он применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок.