Российский «Самарканд» прикрыл Калининград и Белоруссию

В Белоруссии и Калининграде размещены российские комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП) «Самарканд». Это следует из данных Минобороны, размещенных на сайте госзакупок.

Согласно документам, 14 «Самаркандов» различных модификаций были размещены в 13 военных частях по всей стране, а также в Белоруссии. Под защитой РЭП помимо Калининграда и Минска также находится Приморье и Подмосковье, в еще - Нижегородская, Еврейская, Архангельская и Мурманская области.

Теперь Минобороны объявило тендер на доработку, монтаж и подключение составных частей «Самаркандов» к собственной системе передачи данных. Стоимость контракта составляет 61 млн рублей, пишет Газета.ру