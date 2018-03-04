Российский ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство

В России началось серийное производство новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Об этом сообщил журналистам военно-дипломатический источник.

Он рассказал, что новейшая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств ПВО и ПРО, пишут «Известия».

О разработанных в России новейших системах вооружения 1 марта рассказал президент страны Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию. При этом Путин предложил россиянам и иностранцам придумать для них названия.