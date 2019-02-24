Российский посол вызван в МИД Швеции

В связи с инцидентом с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой в начале недели в МИД Швеции вызван российский посол Виктор Татаринцев, сообщило РИА Новости».

Внешнеполитическое ведомство заявило, что воспринимает эту ситуацию «очень серьезно».

«Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности», - заявила представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб телеканалу SVT.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме заявили о «неприемлемом» перехвате шведского самолета российским Су-27, отметила Газета.ru.

Напомним, по сообщениям Минобороны РФ, истребитель ВКС РФ Су-27 приблизился к самолету Швеции в момент пролета над Балтийским морем с целью визуальной идентификации. Иностранный самолет был классифицирован как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с НСН удивился присутствию в российской приграничной зоне на Балтийским морем американского самолета.