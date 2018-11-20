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Российский пилот лидирует в голосовании Sky Sports за лучшего пилота

20 Ноября 2018 в 08:44
Российский пилот лидирует в голосовании Sky Sports за лучшего пилота

Российский пилот Сергей Сироткин лидирует в голосовании за звание лучшего гонщика «Формулы-1» по версии читателей Sky Sports.

23-летний россиянин, выступающий за Williams, уже набрал 37,4 тысячи голосов и опережает ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона.  За британца проголосовали только 32,5 тысячи.

Отметим, что для Сироткина нынешний сезон в «Формуле-1» является дебютным и не самым обычным. По итогам 20 этапов сезона он замыкает личный зачет, набрав один балл. В то же время Хэмилтон, выступающий за Mercedes, выиграл чемпионат нынешнего года досрочно.

Напомним, что голосование за лучшего пилота 2018 года по версии английского Sky Sports продлится до конца ноября.

Ранее Сергей Сироткин принял участие в награждении участников Всероссийского инженерно-спортивного фестиваля «Формула Студент». Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин рассказал НСН, чем фестиваль интересен и для профессионального автоспорта.

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