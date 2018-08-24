Российский пианист стал лучшим в Европе

Российский пианист Иван Бессонов одержал победу на XIX конкурсе молодых музыкантов «Eurovision Young Musicians», финал которого прошел в Эдинбурге (Шотландия).

Бессонов родился в Санкт-Петербурге в 2002 году. Он - обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена и финалист всероссийского конкурса "Синяя птица".

Бессонов играл под управлением таких дирижеров, как Валерий Гергиев и Александр Сладковский.

В 2015 году Иван Бессонова дебютировал в кинематографе как профессиональный композитор, передает ТАСС.