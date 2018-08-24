Российский пианист победил на молодежном «Евровидении»

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16-летний российский пианист Иван Бессонов стал победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, финал которого прошел в Эдинбурге, сообщает EBU.

Юный россиянин обошел 17 соперников на старте конкурса и шестерых вышедших в финал. Всего на конкурс в столицу Шотландии приехали музыканты из 18 стран, отмечает RT.

Как сообщает Газета.ру, петербуржец Бессонов ранее стал финалистом всероссийского конкурса «Синяя птица».

Триумф Бессонова стал третьей победой россиян на «Евровидении». В 2006 году победителями детского конкурса стали сестры Толмачевы из Курска, а в 2008 году - Дима Билан.