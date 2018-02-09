Российский миллиардер рассказал Путину анекдот про колхоз и кузнеца

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей миллиардер Владимир Лисин в своем выступлении о механизмах поддержки бизнеса в стране рассказал президенту РФ Владимиру Путину анекдот про колхоз и пьющего кузнеца, сообщает РБК.



«Колхоз, идет собрание. Встает председатель и говорит: «Вы знаете, у нас проблемы - посевная на носу, а кузнец запил. Надо что-то сделать?», - начал Лисин.

«А давайте его изнасилуем!» Председатель руками разводит: «Что за предложение? Вы что, с ума посходили?». Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!». «Почему его?». «А у нас их двое!», - закончил анекдот миллиардер.

Глава государства ответил также шуткой: «Ну, сказал бы доярку хотя бы, ну чего ты. Куда вас тянет».