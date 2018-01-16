Российский МИД осудил убийство Оливера Ивановича

Министерство иностранных дел России осуждает убийство сербского политика Оливера Ивановича и надеется на тщательное расследование случившегося и наказание виновных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



«Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», — подчеркнули в российском дипведомстве, призвав все международные присутствия в Косово предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов.

Напомним, Иванович был убит из огнестрельного оружия в городе Косовска-Митровица возле входа в офис движения «Свобода, демократия, правда», которое он возглавлял.