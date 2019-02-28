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Российский корабль протаранил южнокорейский мост

28 Февраля 2019 в 14:35
Российский корабль протаранил южнокорейский мост

Грузовое судно SEAGRAND, принадлежащее Российской Федерации повредило мост в городе Пусан в Южной Корее. В социальной сети инстаграм появилось видео с места неудачной швартовки.

Как сообщает южнокорейская газета «Чунан Ильбо», в ходе инцидента никто не пострадал, однако самому кораблю был нанесен вред, а у моста на месте столкновения появился пятиметровый пролом.

На данный момент сухогруз отбуксировали на безопасное расстояние, а береговая охрана Южной Кореи расследует обстоятельства происшествия.

Ранее на российском судне «Партизан», следовавшим из Владивостока в южнокорейский порт Поханг произошел взрыв. В результате никто не пострадал. Как заявил в эфире НСН капитан дальнего плавания Алексей Малафеев, без человеческого фактора подобная нештатная ситуация произойти попросту не могла. 

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