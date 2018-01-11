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Российский гонщик сломал позвоночник на «Дакаре»

11 Января 2018 в 20:45

Россиянин Иван Шихотаров, выступающий в классе легковых автомобилей, в результате аварии на ралли-рейде «Дакар» получил компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела, сообщила пресс-служба команды «Konturterm Racing Team».

Гонщик госпитализирован. Ему предстоит пройти обследование. Далее последует перелет Лима-Париж, потом рейс Париж - Санкт-Петербург и только потом в Калининград.
Авария произошла на четвертом этапе ралли, передает «Интерфакс».

40-й ралли-марафон проходит с 6 по 20 января по территориям трех государств - Перу, Боливии и Аргентины. Гонка началась в Лиме (Перу), а завершится в Кордобе (Аргентина). Общая протяженность маршрута из 14 этапов составит около 9 тысяч км (длина самого длинного спецучастка - 498 км).

Заявочный лист включает 547 участников (142 мотоциклиста; 50 гонщиков на квадроциклах; 29 членов двухместных экипажей мотовездеходов, в т. ч. три заявки по три участника; 193 члена двухместных экипажей легковых автомобилей, в т. ч. девять заявок по три участника; 133 члена трехместных экипажей грузовиков, в т. ч. две заявки по два участника), передает ТАСС.


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