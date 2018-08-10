Российский фрегат засек в Средиземном море американскую подлодку

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» обнаружил в Средиземном море американскую подлодку типа «Огайо». Российское судно на протяжении двух часов ее сопровождало. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2018 года, отмечает RT.

В ночь с 13 на 14 апреля военная авиация США, Франции и Великобритании нанесла ракетный удар по некоторым регионам Сирии. Выпущено было более 100 ракет, напоминает Ura.ru. Многие их них не достигли цели, так как были перехвачены системами противоракетной обороны Сирии. Западная коалиция заявила, что удары были направлены против химического оружия, которое якобы использовали власти Сирии.