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Российский флаг запретили проносить на трибуны Олимпиады

24 Января 2018 в 09:11
Российский флаг запретили проносить на трибуны Олимпиады

Болельщикам на Олимпиаде в Пхёнчхане запретили проносить на трибуны российские флаги. Такое сообщение размещено на сайте оргкомитета Игр, пишут «Дни.ру».

Напомним, ранее сборную РФ отстранили от участия в соревнованиях. Выступить в Южной Корее разрешат лишь части спортсменов, приглашение которой направит МОК. 23 января стало известно, что лидеры российской национальной команды по биатлону и лыжам Антон Шипулин и Сергей Устюгов не смогут участвовать в Олимпиаде. Такое же решение было принято по отношению к шорт-трекисту Виктору Ану и многим другим спортсменам, сообщает «Свободная Пресса».

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