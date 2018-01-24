Российский флаг запретили проносить на трибуны Олимпиады

Болельщикам на Олимпиаде в Пхёнчхане запретили проносить на трибуны российские флаги. Такое сообщение размещено на сайте оргкомитета Игр, пишут «Дни.ру» .

Напомним, ранее сборную РФ отстранили от участия в соревнованиях. Выступить в Южной Корее разрешат лишь части спортсменов, приглашение которой направит МОК. 23 января стало известно, что лидеры российской национальной команды по биатлону и лыжам Антон Шипулин и Сергей Устюгов не смогут участвовать в Олимпиаде. Такое же решение было принято по отношению к шорт-трекисту Виктору Ану и многим другим спортсменам, сообщает «Свободная Пресса» .