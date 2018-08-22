Российский флаг появился в каждом окне

Порядка тысячи человек из более чем 60 субъектов России украшали сегодня фасады зданий цветами российского флага, вывесив триколор на своих окнах и балконах. Акция «Россия в каждом окне» была организована молодежным отделением общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) в честь Дня государственного флага России.

В акции приняли участие жители домов, постояльцы гостиниц и общежитий. Участники делали фотографии и видео и выкладывали их в соцсети под хэштегом #РоссияВКаждомОкне. Одна из гостиниц Саратова сегодня выглядела так:





Между тем, в Симферополе сегодня развернули 28-метровый российский флаг. Его вес составлял 100 кг, ширина - 16 метров, сообщает КИА. По словам организаторов, это самый большой флаг в истории современного Крыма.