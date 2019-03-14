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Российский фильм «Балканский рубеж» покажут более чем в 35 странах

14 Марта 2019 в 16:59
Российский фильм «Балканский рубеж» покажут более чем в 35 странах

Военно-приключенческая драма «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина будет показана в более чем 35 странах. Об этом сообщил в четверг продюсер ленты Вадим Быркин на пресс-конференции, посвященной выходу фильма. «Прокатом занимается британская компания. Китай хочет выпустить фильм количеством 20 тысяч залов, то есть у них 60 тысяч, а из них 20 тысяч заполнить нашим проектом. Все хорошо, кино само себя продвигает и политика здесь совершенно ни при чем", - сказал он.

Ранее актер Гоша Куценко рассказывал в студии «Нашего радио» об этом фильме, где он выступил в качестве продюсера и исполнителя одной из главных ролей. «Картина посвящена событиям в Косово 1999 года. Так совпало, что в следующем году исполнится 20 лет с бомбёжек Югославии, и это очень сильная тема для Сербии, там очень ждут это кино. Идея принадлежит мне, и я в какой-то момент даже жалел об этом. Очень тяжело снимать кино на основе реальных событий! Кино и хроника — разные вещи», — объяснил Куценко.

В 2018 году актера внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». В вину артисту вменяется «проникновение» в Крым и участие в пропагандистских акциях, напоминает Ura.ru.


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