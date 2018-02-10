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Российский болельщик в Пхенчхане: Американцы и канадцы нас боятся

10 Февраля 2018 в 15:19
Российский болельщик в Пхенчхане: Американцы и канадцы нас боятся

На соревнованиях по шорт-треку в Ледовом дворце Каннына в Пхенчхане развернули российский флаг. На этот раз стяг оказался в руках российской пары - Натальи и Виктора из Владивостока.

Как рассказали болельщики Газете.ру, поездку они давно планировали и не собираются отказываться от демонстрации национального триколора, даже после запрета МОК.

«Ситуация с Международным олимпийским комитетом нас не испугала, а, наоборот, разозлила. По-хорошему, по-русски», - признался болельщик.

Он рассказал, что иностранцы воспринимают российскую атрибутику по-разному. Корейцы смотрят с пониманием и интересом, а вот американцы и канадцы побаиваются.

Ранее американский болельщик пронес на трибуны российский флаг и развернул его во время церемонии открытия ОИ в знак поддержки Виктора Ана и Антона Шипулина, которых МОК не пустил на Игры.

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