Российский болельщик на ОИ отобрал у канадца национальный флаг

Фанат российской хоккейной сборной подрался с канадцем в одном из баров Пхенчхана. Как рассказал журналистам сам участник драки, все произошло в субботу, 24 февраля. Инициаторами стали канадские болельщики.

В кулачном поединке победил россиянин. В качестве трофея он отобрал у канадца национальный флаг, который после развернул на финальном мачте Россия-Германия в знак поддержи «Красной машины», пишет «Спорт-Экспресс».

Российская сборная по хоккею в последний день ОИ в Пхенчхане в финале с немцами выиграла олимпийское золото. Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами впервые за 26 лет.