Российский бизнес просит защиты от новых санкций США в Госдепартаменте

Представители российского бизнеса пытаются избежать попадания в новый санкционный список США при помощи бывших сотрудников Госдепартамента и Минфина США. Об этом, как передает «Эхо Москвы», заявил экс-сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид. Также имеются сведения, что отдельные граждане России отправили в Вашингтон своих представителей для переговоров, чтобы избежать новых санкций.

Ранее СМИ сообщали, что в новом санкционном списке США могут оказаться порядка 300 человек – предпринимателей и членов их семей. Как ожидается, это будут в основном люди, близкие президенту России Владимиру Путину. Предполагается, что новый реестр будет представлен Конгрессу до 29 января.