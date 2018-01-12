Суббота
13 января
USD 56.6
EUR 68.26
Горячие новости

Российский бизнес просит защиты от новых санкций США в Госдепартаменте

12 Января 2018 в 18:53
Российский бизнес просит защиты от новых санкций США в Госдепартаменте

Представители российского бизнеса пытаются избежать попадания в новый санкционный список США при помощи бывших сотрудников Госдепартамента и Минфина США. Об этом, как передает «Эхо Москвы», заявил  экс-сотрудник американского внешнеполитического ведомства Дэн Фрид. Также имеются сведения, что отдельные граждане России отправили в Вашингтон своих представителей для переговоров, чтобы избежать новых санкций.

Ранее СМИ сообщали, что в новом санкционном списке США могут оказаться порядка 300 человек – предпринимателей и членов их семей. Как ожидается, это будут в основном люди, близкие президенту России Владимиру Путину. Предполагается, что новый реестр будет представлен Конгрессу до 29 января.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.