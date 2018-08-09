Российским журналистам пришлось удирать от фанатов ПАОКа под прикрытием полиции

Московский «Спартак» вынужден был помочь российским корреспондентам и вывезти на своем самолете в Москву из Салоников, где проходил квалификационный матч Лиги чемпионов с местным ПАОКом. Журналисты подверглись нападению со стороны греческих фанатов, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что конфликт возник из-за неприличного жеста одного их российских журналистов в сторону болельщиков ПАОКа. Представители греческого клуба заявили, что в этом «небольшом инциденте» виноваты сами россияне, а предотвратить развитие конфликта помогло вмешательство службы безопасности.

Однако после встречи, которая завершилась поражением «Спартака» со счетом 2:3, местные фанаты продолжили попытки атаковать россиян, сообщает РЕН ТВ. Несколько часов после матча репортерам из России пришлось отсиживаться в подтрибунном помещении. Покидали стадион они в такси под прикрытием вооруженного сопровождения полиции.