Российским военным начали выдавать телефоны за 115 тысяч рублей

Армейским командирам начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны, гаджеты стоимостью 115 тысяч рублей получат военнослужащие, обладающие допуском к информации «особой важности» — высшей категории секретности. В военном ведомстве сообщают, что телефон полностью оправдывает свою цену — он способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские. В телефоне есть цветной дисплей с сапфировым стеклом и MP3-плеер.