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Российским пешеходам сократят красный сигнал на «зебрах»

15 Мая 2018 в 09:43
Российским пешеходам сократят красный сигнал на «зебрах»

Длительность сигнала светофоров, регулирующих движение пешеходов в России, предлагают сократить. Об этом говорится в проекте предварительного национального стандарта (ПНСТ), утвердить его предполагается в 2019 году, пишут «Известия». Разработчики проекта предлагают сократить время ожидания на регулируемых пешеходных переходах до 45 секунд. Таким образом специалисты намерены сократить количество наездов не пешеходов. По результатам их исследования, граждане готовы стоять на «зебрах» и ждать, когда загорится зеленый сигнал, в среднем 30 секунд, максимально - 45. Если красный сигнал светофора горит дольше этого времени, пешеходы не выдерживают и начинают перебегать дорогу на запрещающий сигнал. Это в свою очередь приводит в наездам на них автомобилей, передает Ura.ru.

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