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Российским олимпийцам разрешили повесить флаги в своих номерах

27 Января 2018 в 10:36
Российским олимпийцам разрешили повесить флаги в своих номерах

Российским спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане, запретили всякое использование национального гимна, флага и другой символики в своих выступлениях на публике, а также в социальных сетях. Об этом говорится в своде правил, выпущенном МОК для российских олимпийцев.

Первый пункт документа предписывает спортсменам называть себя «олимпийский спортсмен из России» и никак иначе. Попытки заявить о своей принадлежности к России могут расцениваться как нарушение правил.

При этом спортсмены все время будут обязаны носить одобренную МОК экипировку без национальных символов. Это требование распространяется не только на соревнования и тренировки, но и на свободное время.

Также спортсменам не позволяют показывать нацсимволику в соцсетях или принимать ее от болельщиков во время соревнований.

Добавим, что МОК разрешил россиянам повесить флаг в своих номерах в Олимпийской деревне, но так, чтобы его не было видно посторонним, пишет RT.

 

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