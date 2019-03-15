Российским банкам могут перекрыть кислород

Эксперты обсудили, что случится, если российские банки окажутся отрезанными от валютных операций.

Крупнейшие банки России вместе с ЦБ и Минфином разработали пошаговый план на случай введения Западом «валютных санкций». Если один или несколько российских банков окажутся отрезанными от валютных операций, у них уже имеются валютные корреспондентские счета в ряде иностранных, где можно будет проводить долларовые сделки, пишет сайт KP.Ru. Кроме того, подготовлена сеть подставных банков, через которые ЦБ сможет передавать валюту попавшим под санкции финансистам. А банки, отключенные от системы SWIFT, смогут перейти на систему обмена финансовыми сообщениями Банка России.

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев рассказал о том, насколько эффективен подобный план.

«Я часто слышал шапкозакидательские заявления, что мы обойдемся без SWIFT. Но это означает — обойтись без всей международной торговли вообще. А мы едим за счет нефти и газа, и если перестанем их продавать, то первое время, пока мы не наладим натуральное хозяйство, есть будет нечего. Без SWIFT ничего не продашь. Банки, попавшие под запрет на валютные операции, не смогут даже $10 получить или перевести», - заявил эксперт.

Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух заявил НСН, что Россия должна быть готова к возможным воздействиям извне. «Это не элемент системы обороны, это элемент нормального функционирования внутри страны», - отметил он.