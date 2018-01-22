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Российских туристов предупредили о росте заболеваний коклюшем в Германии

22 Января 2018 в 11:39
Российских туристов предупредили о росте заболеваний коклюшем в Германии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поехать в Германию, о росте заболеваний коклюшем в данной стране. Больше всего случаев зафиксировано в южных землях, в том числе в Баварии. Такие данные были переданы Министерством здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии, сообщает «Свободная Пресса».

В качестве причины роста заболеваний значится отказ местных жителей от прививок.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о росте заболеваний гриппом А и В в разных европейских странах.

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