Российских туристов предупредили о росте заболеваний коклюшем в Германии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поехать в Германию, о росте заболеваний коклюшем в данной стране. Больше всего случаев зафиксировано в южных землях, в том числе в Баварии. Такие данные были переданы Министерством здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии, сообщает «Свободная Пресса» .

В качестве причины роста заболеваний значится отказ местных жителей от прививок.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о росте заболеваний гриппом А и В в разных европейских странах.