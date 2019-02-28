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Российских туристов предупредили о разгуле чикунгуньи в Таиланде

28 Февраля 2019 в 14:52
Российских туристов предупредили о разгуле чикунгуньи в Таиланде

В МИД РФ оповестили граждан России, запланировавших провести отпуск в Таиланде о резкой вспышке лихорадки чикунгунья. Как сообщили в своем Twitter сотрудники департамента ситуационно-кризисного центра российского дипведомства, вспышка была зафиксирована в тайской в провинции Пханг Нга.

Чикунгунья —  вирусное заболевание, передающееся людям через кровососущих насекомых. Заболевшие ею сталкиваются с внезапной лихорадкой, часто сопровождаемой болью в суставах. Температура тела может подняться до сорока градусов. Смертельный исход в случае с заболеванием чикунгуньей маловероятен, однако люди с ослабленном иммунитетом – в группе риска. Специальных лекарств для лечения этого недуга не существует.

Ранее в январе Роспотребнадзор предупреждал Россиян о высоком риске заболевания малярией, а также лихорадками денге, Зика и чикунгунья в Перу. 

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