Российских лыжниц в протоколе гонки обозначили триколором

Международная лыжная федерация (FIS) обозначила национальным флагом российских спортсменок, принимающих участие в скиатлоне на ОИ-2018. В протоколе гонки, который доступен на официальном сайте FIS, напротив фамилий наших девушек висит триколор.

В субботу ОИ в Пхенчхане был разыгран первый комплект медалей. Золото в скиатлоне на 15 км выиграла шведка Шарлотт Калла. Серебро взяла норвежская лыжница Марит Бьорген. Третье место у финки Кристы Пярмякоски, пишет Газета.ру

Российские лыжницы Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова стали 8, 12, 18 и 21 соответственно.

Ранее Газета.ру сообщала, что дисквалифицированная МОК глава российских лыжниц Елена Вяльбе пришла на гонку по билету.