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Российских хакеров заподозрили в отключении электричества в США

24 Июля 2018 в 10:49
Российских хакеров заподозрили в отключении электричества в США
Американские власти утверждают, что в энергосети страны проникли хакеры, которые якобы связаны с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Речь идёт о группе Dragonfly, которую американские спецслужбы считают российской. В Белом доме полагают, что хакеры проникли в сети американских компаний, обслуживающих энергосистемы общего пользования, и получили доступ к системам управления.

Как сообщили в руководстве Министерства Внутренней Безопасности, хакеры зашли так далеко, что могли нарушить энергоснабжение. Компании, пострадавшие от кибератак, не называются. Но речь якобы идёт о сотнях предприятий.

Ura.ru также упоминает, что атаки на энергетический сектор США начались ещё в декабре 2015 года и усилились - в 2017-м .

Добавим, это не первое громкое обвинение российских хакеров во вмешательстве во внутренние дела США. Самое громкое дело - это якобы рука России во время президентской выборной кампании-2016.

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