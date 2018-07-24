Российских хакеров заподозрили в отключении электричества в США

Как сообщили в руководстве Министерства Внутренней Безопасности, хакеры зашли так далеко, что могли нарушить энергоснабжение. Компании, пострадавшие от кибератак, не называются. Но речь якобы идёт о сотнях предприятий.
Ura.ru также упоминает, что атаки на энергетический сектор США начались ещё в декабре 2015 года и усилились - в 2017-м .
Добавим, это не первое громкое обвинение российских хакеров во вмешательстве во внутренние дела США. Самое громкое дело - это якобы рука России во время президентской выборной кампании-2016.