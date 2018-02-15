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Российских хакеров снова обвинили в вирусной атаке

15 Февраля 2018 в 18:34
Российских хакеров снова обвинили в вирусной атаке

Министр Великобритании по делам содружества и ООН Тарик Ахмад заявил, что за атакой вируса NotPetya в июне 2017 года стоят российские хакеры, пишет Подмосковье сегодня.

«Правительство Великобритании считает, что российские власти, в частности российские военные, несут ответственность за кибератаку вируса NotPetya в июне 2017 года», — заявил Ахмад.

Министр заявил, что вирус нанес многомиллионные убытки европейским компаниям. Ахмад призвал Кремль прекратить делать такие вещи, потому как этот путь не поможет России стать ответственным членом международного сообщества. «Кремль поставил Россию в противовес Западу, несмотря на то, что это неправильный путь», — сказал политик.

Напомним, что летом 2017 года не только Великобритания, но и Украина и Россия подверглись атаке вируса-вымогателя NotPetya, шифрующего информацию на жестком диске компьютера.
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