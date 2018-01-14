Российских футболистов обвинили в намерении принимать допинг на ЧМ-2018

Сборная РФ по футболу планировала принимать допинг во время ЧМ-2018, который пройдет в России летом. Об этом написали британские СМИ со ссылкой на источники, близкие к информатору WADA Григорию Родченкову.

По их словам, российская сторона собиралась подменить пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно употреблять запрещенные препараты.

В ФИФА уже выразили готовность расследовать этот вопрос, пишет Daily Mail

Ранее Газета.ру опубликовала список из 11 российских футболистов, допинг-пробами которых заинтересовалась ФИФА.