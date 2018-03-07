Российские звезды записали гимн движения Putin Team

Звезды российской эстрады объединились под эгидой общественного движения Putin Team и записали его гимн, а также представили видеоклип. Над композицией работали продюсер Игорь Матвиенко, музыканты Smash и Тимати. Музыку к песне написали Андрей Ширман и Владимир Чиняев, авторы слов — Андрей Ширман, Лара Д’Элиа, Александр Сахаров, Тимур Юнусов, Владимир Чиняев.

«Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего», — отметил идейный вдохновитель гимна, создатель социального проекта «ЖИТЬ» Игорь Матвиенко.

Песню «Путеводная звезда» исполняют Smash (Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа «А-Студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати. В клипе также снимаются телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов, и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

«Популярные, любимые миллионами людей российские артисты объединились и записали песню о том, как важно быть частью сильной команды, о том, что вместе мы можем преодолеть любые трудности — и о том, что вступить в эту команду никогда не поздно. Этот гимн движения Putin Team отлично иллюстрирует его основные ценности», — также отметили представители проекта «ЖИТЬ».



