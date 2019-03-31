Российские выпускники смогут поступить в вузы Японии

Российские абитуриенты, которые получили полное среднее образование, смогут поступать в японские высшие учебные заведения. Об этом представители посольства Японии в России рассказали на своей странице в Facebook.

Уточняется, что ранее российские абитуриенты не имели такой возможности из-за разницы в среднем образовании. Чтобы быть допущенным к вступительным экзаменам японских вузов, необходимо было иметь аттестат о наличии двенадцатилетнего образования. Российские студенты в этот момент сталкивались с нехваткой одного года обучения.

Теперь абитуриенты из России смогут подать документы на поступление в японские вузы после получения 11 классов образования.