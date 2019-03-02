Российские военные заявили о начале разработки стратегии «Троянский конь» в США

Представитель Генштаба России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил о начале разработке новой стратегии ведения военных действий «Троянский конь» в Пентагоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление прозвучало в ходе конференции по вопросам развития военной стратегии.

«Троянский конь» предполагает использование протестных настроений «пятой колонны» для дестабилизации обстановки в обществе и государстве в целом с одновременным нанесением ударов по жизненно важным объектам.

«Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий», — заявил генерал.

В качестве ответных действий Россия применит «стратегию активной обороны».

США разработали стратегию «троянского коня» против России и Китая, напомнила Газета.ru

Ранее депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в беседе с НСН объяснил, почему «Троянскому коню» США не удастся проникнуть в РФ незамеченным.







