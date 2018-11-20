Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

Российские водители смогут оформить ДТП через мобильное приложение

20 Ноября 2018 в 11:32
Российские водители смогут оформить ДТП через мобильное приложение

Оформить ДТП можно будет с помощью мобильного приложения. Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такая возможность появится в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС, подчёркивает ФедералПресс. Снимки машины до и после снимут разногласия владельцев авто со страховщиками. Кроме того фотографии могут стать дополнительным доказательством правоты водителя во время аварии.

Отмечается, что загруженные в программу данные будут привязаны к месту ДТП. В будущем, как уверяют эксперты, приложение можно будет научить фиксировать расстояние между машинами и положение относительно окружающих объектов, добавляет Ura.ru.

Приложение пройдет тестирование в ГИБДД в ближайшее время. Его разработкой займется АО «Электронный паспорт», структура «Ростеха».

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.