Российские водители смогут оформить ДТП через мобильное приложение

Оформить ДТП можно будет с помощью мобильного приложения. Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такая возможность появится в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС, подчёркивает ФедералПресс. Снимки машины до и после снимут разногласия владельцев авто со страховщиками. Кроме того фотографии могут стать дополнительным доказательством правоты водителя во время аварии.

Отмечается, что загруженные в программу данные будут привязаны к месту ДТП. В будущем, как уверяют эксперты, приложение можно будет научить фиксировать расстояние между машинами и положение относительно окружающих объектов, добавляет Ura.ru.

Приложение пройдет тестирование в ГИБДД в ближайшее время. Его разработкой займется АО «Электронный паспорт», структура «Ростеха».