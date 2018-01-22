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Российские учёные придумали, как бороться с космическим мусором

22 Января 2018 в 13:36
Российские учёные придумали, как бороться с космическим мусором

В России придумали способ борьбы с космическим мусором. Его разработали сотрудники РКК «Энергия» Александр Овсиенко и Пётр Кинаш. По их мнению, с антропогенным мусором на орбите можно бороться при помощи лазера космического базирования. Такой вывод содержится в докладе, который исследователи подготовили к «Королёвским чтениям», сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Предполагается, что бортовая ядерно-энергетическая установка или лазерная система либо уничтожит имеющийся на орбите мусор, либо столкнёт его в атмосферу Земли где он сгорит.

Напомним, «Королёвские чтения» стартуют 23 января в Москве.

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