Российские учёные придумали, как бороться с космическим мусором

В России придумали способ борьбы с космическим мусором. Его разработали сотрудники РКК «Энергия» Александр Овсиенко и Пётр Кинаш. По их мнению, с антропогенным мусором на орбите можно бороться при помощи лазера космического базирования. Такой вывод содержится в докладе, который исследователи подготовили к «Королёвским чтениям», сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Предполагается, что бортовая ядерно-энергетическая установка или лазерная система либо уничтожит имеющийся на орбите мусор, либо столкнёт его в атмосферу Земли где он сгорит.

Напомним, «Королёвские чтения» стартуют 23 января в Москве.