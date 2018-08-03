Российские ученые рассказали о бациллах-мутантах из космоса

У земных бацилл, побывавших в космосе, наблюдается усиление деления и рост патогенности, заявила РИА Новости заведующая лабораторией микробиологии, среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН Наталия Новикова.



По ее словам, после того, как бациллы провели 31 месяц на внешней поверхности МКС в ходе эксперимента, их агрессивность и устойчивость к антибиотикам существенно повысились. У микроорганизмов наблюдалось нестандартное деление клетки, что косвенно доказывает факт того, что в открытом космосе нарушется функционирование группы генов, которые отвечают за клеточное деление.

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