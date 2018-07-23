Российские ученые работают над уникальной онковакциной

Владимир Путин одобрил программу борьбы с онкологией, которая была представлена министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. По её словам, новая программа была разработана при участии ведущих онкологов, радиологов и радиофизиков. В её рамках пациентов будут лечить по международным протоколам, и отслеживать все этапы терапии. Скворцова утверждает, что система здравоохранения подготовилась к этой программе - создано 77 клинических рекомендаций, а внутри них 940 моделей лечения пациентов.

Минздрав России рассчитывает к 2024 году, благодаря всероссийской программе борьбы с онкологией, добиться снижения смертности от рака, как минимум, до европейского уровня.

Как пишет URA.Ru, Минздрав пообещал также представить в ближайшем будущем уникальные персонифицированные препараты, способные уничтожать раковые клетки.

Разработкой занимаются российские ученые из разных регионов страны, которых министр Скворцова назвала «молодыми и оптимистично настроенными».