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Российские туристы в Греции находятся в безопасности

25 Июля 2018 в 13:56
Российские туристы в Греции находятся в безопасности

Российские дипломаты заявили, что наши туристы, которые оказались в охваченных огнем Афинах, находятся в безопасности. Пока ни один из них в посольство не обращались ни с просьбой о помощи, ни с желанием покинуть страну.

Телеканал «360» напоминает, на данный момент в Греции находятся более 30 тысяч россиян.

Добавим, дипломаты следят за ситуацией и постоянно находится в контакте с греческими службами чрезвычайными, компетентными органами и МИДом.И в случае необходимости готовы оказать всю посильную помощь россиянам.

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