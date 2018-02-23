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Российские Су-57 испытают в боевых условиях в Сирии

23 Февраля 2018 в 12:03
Российские Су-57 испытают в боевых условиях в Сирии

Новейший российский истребитель Су-57 может пройти испытание с Сирии. Об этом сообщил журналистам информированный источник.

Речь, в частности, идет о вооружении новейшей машины. По словам источника, «уже проведены полигонные пуски, поэтому возможно и применение в Сирии», - сообщает «Интерфакс».

При этом Су-57 не рассматривается в качестве усиления российской группировки в Сирии.

«Это возможность испытать новый истребитель в других климатических условиях, на пылестойкость и так далее», — добавил источник.

Ранее Пентагон прокомментировал переброску двух российских Су-57 в Сирию. В США заявили, что не видят в этом угрозы своим военным операциям в САР, пишет Газета.ру

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