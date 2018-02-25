Российские спортсмены пройдут на закрытии Игр под олимпийским флагом

Исполком Международного олимпийского комитета не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане.



«Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию», — приводит «Интерфакс» слова главы МОК Томаса Баха.

При этом отмечается, что диквалификацию олимпийского комитета России неоходимо отменить как можно скорее, так как комитет принес извинения за нарушения и выплатил штрафы.

В докладе наблюдательной комиссии МОК рекомендуется не восстанавливать членство ОКР пока не будет проведен анализ допинг-проб всех российских атлетов, которые принимали участие в Олимпиаде.