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Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов в Пхёнчхане

9 Февраля 2018 в 15:03
Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов в Пхёнчхане
Фото: news.vse42.ru

Восемьдесят российских спортсменов прошли по Олимпийскому стадиону в Пхенчхане и приняли участие в параде атлетов. Олимпийский флаг несла волонтер Игр-2018 года. Всего на Игры-2018 приехали 168 спортсменов из РФ.

9 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иски 45 российских спортсменов и двух тренеров по недопуску к Олимпиаде. Среди них – конькобежец Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин.

Спортсмены из России участвуют в Олимпиаде в качестве «олимпийских атлетов из России». Использовать символику РФ на Играх запретил МОК. Флаги спортсмены могут вывешивать только в своих комнатах.

Ожидается, что торжественная часть церемонии открытия продлится более двух часов. Трансляция церемония проходит более чем в 200 странах мирах. В России, в частности, прямую трансляцию ведет телеканал «Матч-ТВ». Ряд федеральных каналов отказались от трансляции открытия Игр-2018. 

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