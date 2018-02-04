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Российские спортсмены не прикоснутся к олимпийскому флагу на открытии ОИ

4 Февраля 2018 в 16:50
Российские спортсмены не прикоснутся к олимпийскому флагу на открытии ОИ

Нести белый Олимпийский флаг перед сборной России на открытии Олимпиады в Пхенчхане будет волнтер. Об этом рассказал руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

По его словам, волонтера назначит оргкомитет ОИ-2018, пишет ТАСС.

Ранее МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России из-за допингового скандала и запретил национальной сборной выступать на ОИ в Южной Корее под российским флагом. Спортсмены примут участие в соревнованиях под флагом Олимпийского комитета. Также на форме россиян не будет государственной символики, при награждении не будет звучать российский гимн (его заменят на гимн МОК), называть спортсменов будут «Олимпийский атлет из России».

Власти Кореи в связи с этим приняли решение организовать фанатское движение из числа местных жителей, которые будут болеть за россиян с национальной атрибутикой на трибунах. Они же будут встречать российских спортсменов с флагами в аэропорту, пишет Газета.ру

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