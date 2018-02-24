Российские сноубордисты остались без медалей. Заварзина – четвертая

Российская сноубордистка Алена Заварзина стала четвертой в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, которые прошли в олимпийском Пхенчхане в субботу, 24 февраля.

Заварзина успешно прошла по красной трассе заезды 1/8 и ¼ финала. В полуфинале она упала на красной трассе, а в заезде за третье место – упала снова. В итоге стала только четвертой, у ступив медаль немке Рамоне-Терезии Хофмайстер.

Золото в этих соревнованиях выиграла чешка Эстер Ледецка. Серебряным призером стала немка Селина Йорг, пишет Газета.ру