Российские следователи допросили водителя журналистов, убитых в ЦАР

Представители Следственного комитета РФ допросили водителя, который был за рулём автомобиля, перевозившего съемочную группу, убитую в Центральноафриканской республике. Как сообщает «Медиазона», допрос прошёл в столице ЦАР, городе Банги, куда ранее прилетели следователи. Шофёр Бьенвеню Ндувокама заключён под стражу в отделе расследований Национальной жандармерии.

Водитель выжил после нападения на российских граждан - журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Местные власти считают, что нападение из засады организовала мусульманская группировка «Селека». Однако сами боевики заявили, что не причастны к этому.

По данным «МБХ Медиа», в момент нападения съемочная группа двигалась в составе двух автомобилей. Первый из них по непонятным причинам был пропущен боевиками.