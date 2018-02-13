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Российские шорт-трекисты поборются за медали на дистанциях 500 и 1000 м

13 Февраля 2018 в 14:25
Российские шорт-трекисты поборются за медали на дистанциях 500 и 1000 м

Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пхёнчхане в шорт-треке на дистанции 500 м. В своём четвертьфинальном старте она финишировала первой со временем - 43,466 секунды.

У мужчин на дистанции вдвое длиннее – 1000 метров бронзовый призер нынешней Олимпиады Семён Елистратов вышел в 1/4 финалf. В своём квалификационном забеге продемонстрировал второй результат (1,23.979). Он признался, что сейчас все мысли сосредоточены только на предстоящем финале, «мысли о завоеванной бронзе сейчас ушли на дальний план».  

Добавим, шорт-трекисты разыграют 17 февраля.

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